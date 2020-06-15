Совсем недавно компания Sony официально представила свою новую игровую консоль PS5, которая была представлена в белом цвете. То есть, сам корпус выполнен из белого пластика, центральная часть из черного, есть подсветка синяя и все. Однако многие пользователи хотели бы черный вариант консоли, так как это более практично и более привычно для игроков. И один из пользователей решил нарисовать, какой была бы консоль PS5 в черном цвете. Выглядит довольно круто на самом деле, особенно если учитывать, что это крайне крутой вариант для горизонтальной установки. Вопрос только в том, будет ли сама компания Sony выпускать консоль в таком вот варианте или сделает гаджет исключительно белого цвета. Совсем скоро мы это узнаем наверняка.