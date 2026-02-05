PS5 в этом году не подорожает

В рамках отчёта за третий финансовый квартал, в котором Sony сообщила, что по состоянию на 31 декабря 2025 года продажи PS5 превысили отметку 92,2 миллиона консолей, а стартовые продажи Ghost of Yotei обошли показатели Ghost of Tsushima, компания также поделилась подробностями о том, как она справляется с продолжающимся кризисом на рынке памяти. Финансовый директор Sony Лин Тао заявил, что у Sony на данный момент есть повод для осторожного оптимизма, что особенно обрадует тех, кто планирует покупку PS5 в 2026 году. Тао отметил, что с точки зрения обеспечения памяти компания уже находится в позиции, позволяющей гарантировать минимально необходимый объём поставок для успешного прохождения пикового сезона продаж в конце следующего финансового года.

Он добавил, что в дальнейшем Sony намерена продолжать переговоры с различными поставщиками, чтобы обеспечить достаточные объёмы компонентов и удовлетворить спрос со стороны потребителей. Таким образом, по текущей информации, Sony смогла обезопасить себя от дефицита памяти как минимум до конца текущего финансового года, включая 2026 год и праздничный сезон. Это особенно важно на фоне того, что в прошлом году PS5 уже подорожала, причём повышение цен происходило поэтапно в разных регионах. Заявления Тао позволяют надеяться, что в 2026 году нового повышения цены на консоль не последует, по крайней мере по причине дефицита памяти. Это отличные новости для тех, кто хочет купить PS5 перед релизом GTA 6.
