PS5 выйдет со стримерскими сервисами

В последнее время сервисы по стримингу фильмов плотно вошли в жизнь пользователей, ведь это позволяет аудитории получать контент не загружая его на компьютер. При этом самих сервисов так много, что голова идет кругом, но на популярнейших платформах вроде игровых консолей они могут быть вовсе не представлены. Теперь на PS5 эту проблему решили — на момент релиза на приставке будут Apple TV, Disney+, Twitch, Spotify, Netflix, Amazon Prime Video, MyCanal, Hulu, Peacock и YouTube. То есть, приставка позволит получать контент со всех современных популярных платформ, которые только есть на рынке, да еще и прямо на релизе. Это может подтолкнуть многих пользователей к покупке консоли нового поколения, так что ждем полноценного релиза.