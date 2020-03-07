PUBG Mobile появилась функция для обучения новичков

2020-03-07, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - PUBG Mobile; [17]
Разработчики игры PUBG Mobile добавили в игру новую функцию для обучения новичков.

Это функция позволяет пользователям лучше разузнать королевскую битву и повысить навыки в игре. Функцию назвали "Братья по оружию", где опытному игру предлагают поиграть в паре с новичком.

В такой режим игры можно поиграть лишь по обоюдному согласию. По задумке разработчиков PUBG Mobile, профессиональный игрок должен делится опытом и советами с новичками. Чем лучше выступит команда с режиме братья по оружия, тем выше награда для наставника новичка.

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