PUBG Mobile появилась функция для обучения новичков

Разработчики игры PUBG Mobile добавили в игру новую функцию для обучения новичков.

Это функция позволяет пользователям лучше разузнать королевскую битву и повысить навыки в игре. Функцию назвали "Братья по оружию", где опытному игру предлагают поиграть в паре с новичком.

В такой режим игры можно поиграть лишь по обоюдному согласию. По задумке разработчиков PUBG Mobile, профессиональный игрок должен делится опытом и советами с новичками. Чем лучше выступит команда с режиме братья по оружия, тем выше награда для наставника новичка.