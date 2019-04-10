Pacer перезапустят и отправят на ПК и консоли

Устали от однотипных гоночных симуляторов и хотите попробовать нечто совершенно новое? Тогда вам стоит подождать переиздание Pacer и запуск данного проекта на современном поколении консолей. Эта игра существенно отличается от своих основных конкурентов совершенно иным стилем, сеттингом, скоростями и графикой. Даже самые заядлые фанаты будут вынуждены тренировать реакцию и изучать трассы, ведь побеждает только самый ловкий и опытный гонщик. Версия раннего доступа антигравитационного гоночного боевика перерождается в нечто совершенно новое – с новыми возможностями, игровыми режимами и другими особенностями. Стоит отметить, что гонка будет впервые представлена на PlayStation 4 и Xbox One. Самое время начать тренировки.