Пациент смог управлять Apple Vision Pro при помощи силы мысли

Можно смело заявить, что шлем дополненной реальности Apple Vision Pro изменил мир развлечений благодаря передовым возможностям, которые ранее реализовать на таком уровне качества было просто невозможно. Новинка действительно наделала много шума в интернете, так как это первый большой прорыв в этой области за очень много лет, а теперь гарнитуру Apple Vision Pro используют в том числе для подключения людей с параличом к технологиям дополненной реальности с помощью интерфейса мозг-компьютер. Да, всё верно, сегодня американский стартап Synchron объявил о том, что пациент, страдающий от бокового амиотрофического склероза, получил передовой имплант, который позволяет подключать сознание человека к шлему дополненной реальности.

В результате, по словам специалистов, пациент управлял гарнитурой с помощью своих мыслей, то есть ему не нужно было задействовать свои руки или голос для работы со шлемом. Это знаменует совершенно новый способ использования обеих технологий для помощи людей с параличом. Ведь в результате пациент смог смотреть Apple TV, отправлять сообщения и даже играть в «Солитёр», перемещая курсор с помощью силы мысли. Безусловно, чтобы технология работала действительно качественно нужно будет провести ещё очень много различных тестов и настроек, плюс не все смогут себе такое удовольствие позволить, но в будущем, когда технология будет более доступной, это будет настоящий прорыв на рынке медицины, без всякого сомнения.
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