Падают рейтинги игры Warcraft III: Reforged

Геймеры опустили рейтинг Warcraft III: Reforged до 1.6 баллов из 10 на портале Metacritic.

В день релиза игры Warcraft III: Reforged оценки составляли 3.2 балла. На многих популярных форумах, геймеры призывают занижать рейтинги игры Warcraft III: Reforged.

Геймеры жалуются на игру связанным с ограничением функционалом сервиса Battle.net, в котором пока нет отдельных чатов и страниц со статистикой, а также устаревшим интерфейсом. Ещё игроки утверждают, что компания Blizzard также сделала даунгрейд графики по сравнению с показом ремастера на BlizzCon 2018.