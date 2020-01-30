Падают рейтинги игры Warcraft III: Reforged

2020-01-30, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Warcraft III: Reforged; [66]
Геймеры опустили рейтинг Warcraft III: Reforged до 1.6 баллов из 10 на портале Metacritic.

В день релиза игры Warcraft III: Reforged оценки составляли 3.2 балла. На многих популярных форумах, геймеры призывают занижать рейтинги игры Warcraft III: Reforged.

Геймеры жалуются на игру связанным с ограничением функционалом сервиса Battle.net, в котором пока нет отдельных чатов и страниц со статистикой, а также устаревшим интерфейсом. Ещё игроки утверждают, что компания Blizzard также сделала даунгрейд графики по сравнению с показом ремастера на BlizzCon 2018.

Комментарии и отзывы Warcraft III: Reforged
Продажи Valve Index удвоились благодаря ...
Продажи Valve Index удвоились благодаря Компания Valve продала 149 тысяч шлемов виртуальной реальности Valve Index в 2019 году, из них 103 тысячи...
ФК "Манчестер Сити" вышел в финал кубка ...
ФК Ответный матч состоялся 29 января на домашней арене Манчестер Сити "Этихад". Напомним, первый матч зав...
Выручка игрового подразделения Microsoft...
Выручка игрового подразделения MicrosoftИгровое подразделение Microsoft с октября месяца по декабрь месяц 2019 года принесло компании 3,3 миллиар...
Motorola RAZR V3 продают на Aliexpress...
Motorola RAZR V3 продают на AliexpressРаскладушка Motorola RAZR V3 2004 года выпуска, теперь вновь продается на китайской площадке AliExpress. ...
Дороже не куда, титановый iPhone 11 Pro ...
Дороже не куда, титановый iPhone 11 Pro Компания Caviar анонсировала Cyberphone. ...
Характеристики смартфона Motorola G8 Pow...
Характеристики смартфона Motorola G8 PowНовые модели появятся с аналогичным дизайном. 6,39 дюймовый дисплей с разрешением 720 x 1560 пикселей. Мо...
Realme C3 бюджетный смартфон с процессор...
Realme C3 бюджетный смартфон с процессорКомпания Realme готовит к анонсу свой новый бюджетный смартфон под названием Realme C3. ...
Подписка PlayStation Plus в феврале пода...
Подписка PlayStation Plus в феврале подаКомпания Sony, объявила список бесплатных игр на Sony PlayStation 4, которые получат подписчики PlayStati...


Обзор ELARI Smart E27 Multicolor LB. Умная лампочка с RGB подсветкой и АлисойОбзор ELARI Smart E27 Multicolor LB. Умная лампочка с RGB подсветкой и Алисой
Обзор Seagate One Touch SSD STJE 500 Гб. Внешний накопитель размером в два спичечных коробкаОбзор Seagate One Touch SSD STJE 500 Гб. Внешний накопитель размером в два спичечных коробка
Обзор Haier DW10-198BT3RU. Узкая посудомоечная машина на все случаи жизниОбзор Haier DW10-198BT3RU. Узкая посудомоечная машина на все случаи жизни
Обзор Candy CXSN 171 IXH. Народный Side-by-Side холодильникОбзор Candy CXSN 171 IXH. Народный Side-by-Side холодильник
Обзор Dunobil Spiegel Duo Touch. Двухканальный видеорегистратор зеркало с сенсорным управлениемОбзор Dunobil Spiegel Duo Touch. Двухканальный видеорегистратор зеркало с сенсорным управлением
Обзор VICTORINOX 609845. Лучший городско...
Обзор VICTORINOX 609845. Лучший городскоСегодня мы бы хотели представить вашему вниманию отличного помощника для переноски своих личных вещей и д...
Предварительный обзор Corsair Vengeance ...
Предварительный обзор Corsair Vengeance Сегодня мы поговорим о довольно интересном компьютере, который является готовым решением и отлично справл...
Обзор Warface: Global Operations. Шикарн...
Обзор Warface: Global Operations. ШикарнСегодня у нас на обзоре достаточно интересная мобильная игра, которая позволит от души пострелять по вирт...
Топ 5 лучших VR-игр для PlayStation 4. П...
Топ 5 лучших VR-игр для PlayStation 4. ПPlayStation VR начал продаваться еще осенью 2016 года. И пусть вначале фанаты его приняли достаточно неод...
Предварительный обзор MSI Optix G32C4. И...
Предварительный обзор MSI Optix G32C4. ИСегодня мы поговорим о весьма необычном решении, которое привлекло наше внимание. Разработчики показали б...
Обзор Pocket World 3D. Шикарный паззл...
Обзор Pocket World 3D. Шикарный паззлСегодня мы поговорим о достаточно необычном игровом продукте, который отлично справляется с развлечением ...
Xiaomi объявила 2020 год годом своей эко...
Xiaomi объявила 2020 год годом своей экоНа днях компания Xiaomi подвела итоги 2019 года, рассказав о своих продажах, достижениях, партнерских сог...
Предварительный обзор Patriot Viper V380...
Предварительный обзор Patriot Viper V380На рынке игровой гарнитуры, как и в целом на рынке игровой периферии, можно заметить серьезный застой — п...
Обзор The Coma 2: Vicious Sisters. Очень...
Обзор The Coma 2: Vicious Sisters. ОченьОчень часто разработчики хорроров забывают, что пугать геймера монстрами или скримерами совершенно не обя...
Обзор Lake Ridden. Красивая головоломка...
Обзор Lake Ridden. Красивая головоломкаНа рынке довольно мало интересных головоломок для ПК, так как обычно этот жанр пользуется большей популяр...
Обзор VICTORINOX VX SPORT SCOUT. Вместит...
Обзор VICTORINOX VX SPORT SCOUT. ВместитСегодня мы бы хотели представить вашему вниманию современный рюкзак для любителей активного образа жизни ...
Предварительный обзор Yeston Radeon RX 5...
Предварительный обзор Yeston Radeon RX 5Мы решили поговорить о достаточно необычной видеокарте, которая выполнена в оригинальном цветовом оформле...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor