Pagani представит трековый гиперкар

Итальянская компания Pagani выпустила гиперкар разработанный для трека. Но на нем можно передвигаться и в городе. Pagani Imola будет выпущен в ограниченной серии, всего 5 автомобилей. Стоимость каждого будет составлять 5 миллионов евро.

Мощность гиперкара составляет 827 лошадиных сил и 1100 Нм крутящего момента. Максимальная скорость превышает 320 км/ч. Гиперкар получил название в честь гоночного трека "Imola" на котором был протестирован.

Компания Pagani покажет гиперкар на Женевской выставке, где раскроет все подробности автомобиля.