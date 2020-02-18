Pagani представит трековый гиперкар

2020-02-18, Автор - Ramil; Продукт - Pagani Imola; [27]
Итальянская компания Pagani выпустила гиперкар разработанный для трека. Но на нем можно передвигаться и в городе. Pagani Imola будет выпущен в ограниченной серии, всего 5 автомобилей. Стоимость каждого будет составлять 5 миллионов евро.

Мощность гиперкара составляет 827 лошадиных сил и 1100 Нм крутящего момента. Максимальная скорость превышает 320 км/ч. Гиперкар получил название в честь гоночного трека "Imola" на котором был протестирован.

Компания Pagani покажет гиперкар на Женевской выставке, где раскроет все подробности автомобиля.


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