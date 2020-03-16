Пальцевой пульсоксиметр Xiaomi Yuwell YX30

Xiaomi Yuwell YX30-это устройство позволяющая за несколько секунд с помощью пальца определить сердечный пульс и содержание кислорода в крови.

В таком методе лежит измерения спектрофотометрического способа оценки количества гемоглобина.

Xiaomi Yuwell YX30 работает от двух пальчиковых батареек AAA, батарейки в комплект не входят. Также устройство оснастили OLED-дисплеем, на котором отображается вся информация измерения.

Устройство Xiaomi Yuwell YX30 можно приобрести на китайской площадке AliExpress за 32 доллара.