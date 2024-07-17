Память Samsung HBM3E прошла по требованиям NVIDIA

Сегодня появилась информация о том, что компания Samsung успешно прошла квалификационные испытания от NVIDIA для своей памяти HBM3E, что является значительным прорывом для корейского гиганта. Здесь хотелось бы напомнить, что компания Samsung некоторое время пыталась получить сертификацию NVIDIA для своих чипов памяти HBM3, но ранее тесты скорости и энергопотребления были полностью провалены. NVIDIA при этом является крупнейшим покупателем данной продукции в мире, так что добиться одобрения этой компании для Samsung было невероятно важным достижением. И теперь корейский гигант успешно прошел испытания NVIDIA, планируя начать поставки новых чипов памяти уже в следующем квартале. Но важно отметить, что успешное прохождение сертификации пока остается на уровне слухов — ни Samsung, ни NVIDIA не комментировали это.

С другой стороны, это не тот сегмент электроники, где слухи распускают просто так. Всё же это не очередной флагманский смартфон, на слухах о котором можно добиться внушительной популярности в сети или поднять просмотров. Это новая коммерческая память, которую будут интегрировать в решения для центров обработки данных в ближайшем будущем для работы с ИИ. Новинка, безусловно, очень интересная с технической точки зрения, но для большинства обычных пользователей это ничего не значит. Ведь такого рода память если и попадёт в серийные решения для широкой аудитории, то не в этом десятилетии как минимум. Для этого сейчас просто нет нужды.
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