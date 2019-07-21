Pampers разработала «умные» подгузники

Pampers - это первая компания, которая внедрила носимые устройства с новой «подключенной системой ухода» под названием Lumi, которая отслеживает активность детей с помощью датчика, который прикрепляется к подгузникам.

Датчик отправляет уведомление на смартфон, когда подгузник мокрый. Он также отправляет информацию о времени сна и бодрствования ребенка и позволяет родителям вручную отслеживать дополнительную информацию, такую ​​как грязные подгузники и время кормления. Также в комплект включена камера и набор из двух пачек подгузников. Компания не озвучила стоимость, продукт появится в продаже этой осенью.