Panasonic больше не будет производитель солнечные панели

Согласно новому отчету, Panasonic прекращает производство своих солнечных элементов и панелей. Компания ранее была лидером на рынке, но теперь отказывается от нее из-за жесткой конкуренции со стороны китайских конкурентов. Согласно отчету NikkeiAsia, японский технологический гигант планирует уйти с рынка солнечных батарей и панелей из-за китайских конкурентов. Эти конкуренты могут производить эти детали по более низкой цене и, таким образом, вызвали острую конкуренцию даже на своем внутреннем рынке. В отчете говорится, что Panasonic прекратит производство солнечных элементов и панелей уже в марте 2022 года на своих заводах в Малайзии и префектуре Симанэ в Японии. Кроме того, Panasonic будет закупать солнечные панели у других производителей, чтобы оставаться в сегменте.