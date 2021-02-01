Panasonic больше не будет производитель солнечные панели

Согласно новому отчету, Panasonic прекращает производство своих солнечных элементов и панелей. Компания ранее была лидером на рынке, но теперь отказывается от нее из-за жесткой конкуренции со стороны китайских конкурентов. Согласно отчету NikkeiAsia, японский технологический гигант планирует уйти с рынка солнечных батарей и панелей из-за китайских конкурентов. Эти конкуренты могут производить эти детали по более низкой цене и, таким образом, вызвали острую конкуренцию даже на своем внутреннем рынке. В отчете говорится, что Panasonic прекратит производство солнечных элементов и панелей уже в марте 2022 года на своих заводах в Малайзии и префектуре Симанэ в Японии. Кроме того, Panasonic будет закупать солнечные панели у других производителей, чтобы оставаться в сегменте.

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Panasonic больше не будет производитель солнечные панели

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