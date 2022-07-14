Panasonic построит крупнейший завод по производству батарей

Panasonic объявила в среду, что подписала инвестиционное соглашение на 4 миллиарда долларов со штатом Канзас на строительство и эксплуатацию крупнейшего в мире завода по производству аккумуляторных элементов. Компания уже определила площадку недалеко от города Де Сото, на территории бывшего завода по производству боеприпасов. «Являясь крупнейшей частной инвестицией в истории Канзаса и одним из крупнейших заводов по производству аккумуляторов для электромобилей в стране, этот проект изменит экономику нашего штата, создав в общей сложности 8000 высококачественных рабочих мест», — заявила на пресс-конференции в среду губернатор Канзаса Лаура Келли. По данным Nikkei Asia, завод будет производить аккумуляторы большой емкости для Tesla. Panasonic уже совместно с автопроизводителем управляет гигафабрикой в ​​Рино, штат Невада.

Tesla открыла третью Gigafactory в Остине в апреле этого года. Ожидается, что этот проект создаст 4000 постоянных рабочих мест на заводе, а также 16 500 рабочих мест в строительстве. Несмотря на глобальный экономический шок и нехватку цепочек поставок, спровоцированные пандемией коронавируса, поставки автомобилей Tesla выросли почти на 90 процентов в период с 2020 по 2021 год. И чтобы поддерживать столь высокий темп развития и прироста продаж компании нужно выпускать ещё больше компонентов, что без подобных заводов будет просто невозможно. Интересно, как это на самом деле повлияет на развитие рынка электрокаров в будущем.