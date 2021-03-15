Panasonic представил портативный генератор частиц nanoe X

Пандемия кардинально изменила сознание людей: если раньше все ждали презентации нового iPhone, то теперь люди следят за новостями вакцин и защитных средств. Естественно, что многие производители направили усилия на разработку высокотехнологичных приборов, призванных бороться с коварным вирусом. На днях, компания Panasonic представила новое поколение технологии nanoe X, а также работающий на ее основе портативный генератор наночастиц воды с гидроксильными радикалами.

Испытания подтвердили высокую эффективность в подавлении активности различных болезнетворных организмов, аллергенов, запахов, нейтрализации частиц PM 2.5, а также коронавирусов, включая пресловутый COVID-19. Новый гаджет имеет компактные габариты (170x90x66 мм) и малый вес (400 г), а по форме напоминает термокружку. Питание может осуществляется через разъем USB Type-C от автомобильного прикуривателя, ноутбука или пауэрбанка. Данное устройство способно защищать здоровье пользователя 24 часа в сутки.

Главный элемент тут – генератор частиц nanoe, в основе которого лежит титановая игла особой формы. При охлаждении, на ней из воздуха конденсируется влага. Под воздействием электрических разрядов в этой жидкости возникают гидроксильные радикалы со сроком жизни 10 минут. Вентилятор через отверстия в верхней части корпуса выдувает воздух, разносящий частицы nanoe по помещению, которые, в свою очередь, деактивируют вредные вещества и микроорганизмы.

Хотя Panasonic занимается усовершенствованием технологии более 20 лет, полностью раскрыть потенциал этих потрясающих частиц удалось лишь в прошлом году, когда с помощью усовершенствованных nanoe X получилось нейтрализовать 99,99% проб коронавируса нового типа. В планах компании начать продажи портативного генератора nanoe X в России в октябре 2021 года. Помимо компактной модели, станет доступен и стационарный генератор Air-E, который можно монтировать в потолок или стену. Panasonic планирует и далее развивать концепцию «защитного барьера», окружающего человека везде, где бы он ни находился.

«Различные модификации генераторов nanoe уже используются в самых разных продуктах Panasonic - от фенов до сложных климатических систем, – заявляет глава департамента корпоративных коммуникаций Дмитрий Романов. – В Японии эта технология используется повсеместно: от отелей и кафе до электропоездов и автомобилей. Уверен, что частицы nanoe X будут по достоинству оценены и в России».

Дополнительную информацию об исследованиях технологии nanoe X, а также продуктах на ее основе, можно получить на сайтах nanoe.ru и panasonic.com/ru.Автор: Артем Костенко