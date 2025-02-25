Panasonic представила фотоаппарат Lumix S1RII

Ещё камера оснащена более быстрой гибридной системой автофокуса, объединяющей фазовый и контрастный автофокус. Улучшенная технология обнаружения лиц и глаз, а также интеллектуальное отслеживание движущихся объектов с поддержкой ИИ обеспечивают более точное фокусирование. Lumix S1RII также автоматически распознает и фокусируется на различных объектах, включая животных, автомобили, мотоциклы, велосипеды, поезда и самолеты. Фотоаппарат способен снимать 12-битные RAW-изображения в полном разрешении с частотой до 40 кадров в секунду при использовании электронного затвора. А для тех, кто хочет получить еще большее разрешение, камера предлагает режим ручной высокодетализированной съёмки, позволяющий создавать изображения с разрешением 177 мегапикселей.