Panasonic представила фотоаппарат Lumix S1RII

Сегодня компания Panasonic официально анонсировала обновлённую версию камеры Lumix S1R, которая была выпущена ещё в 2019 году. Новая модель, получившая название Lumix S1RII, отличается усовершенствованным сенсором, более компактным корпусом, улучшенной системой автофокуса и возможностью записи видео в разрешении до 8K с частотой 30 кадров в секунду. Хотя новый 44,3-мегапиксельный CMOS-сенсор с задней подсветкой уступает по разрешению 47,3-мегапиксельному сенсору предыдущей версии, расширенные видеовозможности делают камеру привлекательной для пользователей, ищущих мощное гибридное решение. Более того, теперь съёмка 5.8K Apple ProRes RAW HQ или ProRes RAW возможна без использования внешнего рекордера.

Ещё камера оснащена более быстрой гибридной системой автофокуса, объединяющей фазовый и контрастный автофокус. Улучшенная технология обнаружения лиц и глаз, а также интеллектуальное отслеживание движущихся объектов с поддержкой ИИ обеспечивают более точное фокусирование. Lumix S1RII также автоматически распознает и фокусируется на различных объектах, включая животных, автомобили, мотоциклы, велосипеды, поезда и самолеты. Фотоаппарат способен снимать 12-битные RAW-изображения в полном разрешении с частотой до 40 кадров в секунду при использовании электронного затвора. А для тех, кто хочет получить еще большее разрешение, камера предлагает режим ручной высокодетализированной съёмки, позволяющий создавать изображения с разрешением 177 мегапикселей.