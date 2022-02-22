Panasonic представила новый фотоаппарат Lumix GH6

Panasonic анонсировала свою новейшую камеру Micro Four Thirds, ориентированную на видео, под названием Lumix GH6. Стоит напомнить, что новая пронумерованная камера в популярной линейке GH анонсировалась почти год назад одновременно с запуском GH5 Mark II — в то время Panasonic подтвердила, что будет снимать до 10-битного 4:2:0 4K со скоростью 120 кадров в секунду, 10-битного 4:2:2 4K со скоростью 60 кадров в секунду и 10-битного 5,7K со скоростью 60 кадров в секунду. Теперь камера раскрыта полностью, и хотя она похожа на свою предшественницу и имеет тот же 3-дюймовый шарнирный экран, все ее внутренние компоненты совершенно новые.

Есть новый 25,2-мегапиксельный датчик Micro Four Thirds и новый процессор изображений Venus Engine, которые вместе позволяют снимать фотографии со скоростью 14 кадров в секунду с заблокированным автофокусом. Это сенсор с самым высоким разрешением, когда-либо встречавшийся в камерах Four Thirds или Micro Four Thirds. Panasonic также добавила в камеру встроенный вентилятор, позволяющий вести запись в течение более длительных периодов времени, а новая пятиосевая система стабилизации изображения добавляет заявленные 7,5 ступеней компенсации. GH6 — первая камера Lumix Micro Four Thirds, поддерживающая формат V-Log и цветовое пространство V-Gamut, что сохраняет более широкий динамический диапазон для постобработки. Lumix GH6 будет стоить 2199 долларов в следующем месяце, что на 500 долларов больше, чем у GH5 Mark II, и на 200 долларов больше, чем у оригинального GH5, но на самом деле дешевле, чем цена в 2499 долларов, которую ожидалось запустить в прошлом году.
Комментарии и отзывы Panasonic Lumix GH6
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