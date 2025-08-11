Представлен объектив Meike Mix 24mm F/1.4

Компания Meike представила полнокадровый объектив Meike 24mm F/1.4 Mix, который предназначен для беззеркальных камер с креплением E, L и Z. Новинка характеризуется оптической конструкцией из 15 линз в 12 группах, программируемой пользовательской кнопкой, переключателем автофокуса AF/MF, кольцами управления фокусировкой и диафрагмой, минимальным расстоянием фокусировки 28 см, длиной 107 мм и массой 556 граммов (Sony E), а также резьбой для светофильтра 72 мм. Цена объектива составляет 590 долларов. Ранее, еще в 2023 году, была представлена модель Meike AF 85mm F/1.4 MIX.