Камеру Fujifilm X-E5 показали на рендерах

В сети появились первые изображения компактной APS-C камеры со сменной оптикой Fujifilm X-E5. Если верить источнику, новинка будет стоить 1650 долларов. Камере приписывают наличие 40-Мп сенсора, как в флагманской Fujifilm X-T5, матричной стабилизации изображения IBIS с эффективностью до семи ступеней экспозиции, фирменного ретро-дизайна, габаритов и массы, как в Fujifilm X100VI, настраиваемого циферблата выбора режима имитации пленки, полнофункционального видоискателя, массы 445 граммов с батареей и картой памяти, а также записи видео в разрешении 6.2К (16:9), 29.97 к/с с битрейтом 200 Мбит/с. Официальный релиз камеры ожидается на этой неделе вместе с объективом Fujinon XF 23mm F/2.8 R WR.