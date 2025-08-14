В сеть слили первые фото Insta360 Go Ultra

Официального анонса пока не было, однако утечки с фотографиями и характеристиками раскрыли новый дизайн и возможности следующей сверхкомпактной экшн-камеры Insta360. Судя по снимкам, опубликованным надёжным инсайдером, главным изменением станет новый квадратный корпус вместо привычной «пилюлеобразной» формы. Также, по слухам, новинка получит название Insta360 Go Ultra — а не Insta360 Go 4. По данным инсайдов, размеры Go Ultra составляют чуть более одного дюйма с каждой стороны (около 30 мм), а объектив расположен в углу корпуса. Весит камера 53 грамма — немного больше, чем 35,5 грамма у Go 3 и 26,5 грамма у Go 2. Увеличение связано с установкой нового сенсора формата 1/1,28 дюйма и поддержкой записи видео в 4K при 60 кадрах в секунду — это вдвое больше кадров, чем у обновлённой Go 3S, представленной примерно год назад.

Камера получит стабилизацию, функцию выравнивания горизонта, а также режим Active HDR, позволяющий снимать более насыщенные видео в 4K/30 FPS. В комплекте будет переработанный док Action Pod с откидным экраном для предпросмотра, который также можно использовать как беспроводной пульт. Док увеличит время работы камеры, но точные данные о ёмкости аккумулятора пока не раскрываются. Относительно даты выхода — прошлые модели Insta360 Go выходили в июне или даже раньше, но пока утечки не дают понять, когда именно компания представит Go Ultra официально. Впрочем, все детали уже известны, за исключением стоимости, так что стоит подождать.
