Kodak нашла деньги и передумала закрываться

В понедельник в регуляторной отчётности Kodak предупредила инвесторов, что у компании с 133-летней историей нет достаточного финансирования, чтобы погасить около 500 миллионов долларов долгов, срок которых скоро истекает. Это вызвало сомнения в её способности продолжать работу. Однако в комментарии журналистам компания Kodak заявила, что планирует использовать средства из собственного пенсионного фонда, чтобы погасить значительную часть задолженности до наступления сроков выплат.

«Kodak уверена, что сможет досрочно погасить значительную часть своего срочного кредита, а оставшиеся долговые и/или привилегированные обязательства — реструктурировать, продлить или рефинансировать. Для погашения мы планируем использовать около 300 миллионов долларов наличными, которые рассчитываем получить в декабре в результате возврата и урегулирования нашего пенсионного фонда в США. После завершения возврата у Kodak практически не останется чистого долга, а баланс станет сильнейшим за многие годы», — заявили представители компании. Это хорошая новость. По словам директора по маркетингу и главы подразделения продаж в EAMER Дениссы Голдбарг, формулировка о «сомнениях в продолжении деятельности» в отчёте 10-Q является обязательным раскрытием информации, так как долг подлежит выплате в течение 12 месяцев после подачи отчётности. Голдбарг отметила, что по завершении процесса финансовое положение Kodak будет сильнее, чем за последние годы.