Kodak нашла деньги и передумала закрываться

«Kodak уверена, что сможет досрочно погасить значительную часть своего срочного кредита, а оставшиеся долговые и/или привилегированные обязательства — реструктурировать, продлить или рефинансировать. Для погашения мы планируем использовать около 300 миллионов долларов наличными, которые рассчитываем получить в декабре в результате возврата и урегулирования нашего пенсионного фонда в США. После завершения возврата у Kodak практически не останется чистого долга, а баланс станет сильнейшим за многие годы», — заявили представители компании. Это хорошая новость. По словам директора по маркетингу и главы подразделения продаж в EAMER Дениссы Голдбарг, формулировка о «сомнениях в продолжении деятельности» в отчёте 10-Q является обязательным раскрытием информации, так как долг подлежит выплате в течение 12 месяцев после подачи отчётности. Голдбарг отметила, что по завершении процесса финансовое положение Kodak будет сильнее, чем за последние годы.