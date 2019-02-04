Panasonic запускает Lumix S1R и Lumix S1

Lumix S1R и S1 официально запущены. Они являются 35-мм полнокадровыми камерами с разрешением 47,3 МП (36 x 24 мм) и 24,2 МП соответственно.

Lumix S1R более сфокусирована на фотографии и имеет режим высокого разрешения, который позволяет камере делать 187-мегапиксельную высокоточную фотосъемку с максимальным ISO 25 600. Она поставляется без фильтра нижних частот для оптимального разрешения и использует новый высокоскоростной процессор изображений Venus Engine для повышения производительности. Между тем, S1 разработана с учетом использования для видеосъемки, так как она обеспечивает полное видео 4K 60p и 4K 30p / 25p с полным считыванием пикселей. S1 поддерживает 4: 2: 2 10-битную внутреннюю видеозапись 4K 30p / 25p и выход HDMI 4K 60p, а также V-log с дополнительным ключом обновления программного обеспечения. Максимальная чувствительность ISO составляет 51 200, что делает ее идеальной для съемки в условиях недостаточной освещенности. Запись HDR видео также доступна для лучшего воспроизведения как в светлых, так и в теневых областях.

Обе камеры оснащены системой контрастного автофокуса Panasonic с технологией DFD, которая теперь использует ИИ для точного распознавания быстро движущихся целей. Объектив и датчик обмениваются данными со скоростью до 480 кадров в секунду, что позволяет камере достигать фокусировки всего за 0,08 с. Новая система также сможет получать фокусировку при уровне освещения до -6EV. Стоит отметить, что у камер будет высокая скорость синхронизации вспышки 1/320 с - самая высокая в отрасли. Предусмотрено подключение внешнего микрофона и наушников. Оснащение камер включает беспроводные интерфейсы Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2. Поддерживается удаленное управление с мобильного устройства.

Panasonic Lumix S1 появится в продаже в начале апреля по цене $ 2499, а Lumix S1R обойдется в $ 3699 долларов.