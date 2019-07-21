Французская компания-производитель Parrot покидает рынок мини-дронов. В заявлении, опубликованном The Verge, представитель Parrot заявил, что компания прекратила производство и разработку всех дронов, кроме Anafi и его разновидностей.

Основанный в 1994 году как производитель электроники общего назначения, Parrot начал свою деятельность в 2010 году, представив Parrot AR Drone на CES. В течение следующих нескольких лет компания представит несколько моделей потребительских беспилотников, включая Parrot Bebop и Mambo и Swing.

Ранее в этом году производитель беспилотников представил новую версию своего беспилотника Anafi, оснащенного тепловизионной камерой от Flir.