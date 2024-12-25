Партнёры Intel выпустили патч BIOS для своих материнских плат

Партнёры компании Intel вроде ASUS, Gigabyte и ASRock сегодня выпустили долгожданный апдейт BIOS с микрокодом 0x114 для своих материнских плат Z890, который должен устранить ряд проблем. Судя по всему, обновление направлено на устранение проблем с производительностью новых десктопных процессоров Arrow Lake-S. Для тех, кто не в курсе сложившейся ситуации, десктопные процессоры Intel Core Ultra 200S столкнулись с проблемами, из-за которых их производительность оказалась значительно ниже заявленной. Вскоре производителем процессоров было выявлено пять ключевых факторов, влияющих на деградацию производительности чипом, связанных с конфигурацией управления производительностью и энергопотреблением, а также с оптимизация приложений и прочими элементами системы на кристалле.

Теперь же сами производители материнских плат выпустили свои собственные обновления для материнских плат, которые должны, теоретически, исправить ситуацию. Правда, стоит сказать, что у некоторых производителей эти патчи представлены в формате бета-версии, так что получить к ним доступ на стабильной ветке прошивки материнской платы нельзя. Это проблема, потому что не все хотят ставить себе на достаточно дорогую материнскую плату бета-версию прошивки — это чревато множеством проблем. Так что решение есть и оно радует, но пока что нельзя сказать, что Intel исправила ситуацию, потому что впереди ещё очень много работы и патчей с исправлениями багов.