Партнеры NVIDIA анонсируют новые серверы Wave of Jetson AGX Orin

На этой неделе на выставке Computex 2022 партнеры NVIDIA анонсировали серверы и устройства Wave of New Jetson AGX Orin, демонстрируя ряд периферийных устройств и встроенных вычислительных систем на базе мини-ПК Jetson AGX Orin.

"Новый Jetson AGX Orin дает импульс следующему поколению робототехники и периферийных приложений искусственного интеллекта" — сказал Дипу Талла, вице-президент по встраиваемым и периферийным вычислениям в NVIDIA. "Этот импульс продолжает набирать обороты, поскольку наши партнеры по экосистеме выпускают производственные системы на базе Jetson Orin в различных форм-факторах, адаптированных к конкретным отраслям и вариантам использования." Объявленные продукты на базе Jetson включают серверы, периферийные устройства, промышленные ПК, несущие платы, программное обеспечение для искусственного интеллекта и многое другое. Они будут поставляться в конфигурациях с вентилятором и без вентилятора с множеством вариантов подключения и интерфейса, а также со спецификациями для коммерческих или защищенных приложений в робототехнике, производстве, розничной торговле, транспорте, умных городах, здравоохранении и других важных секторах экономики.
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