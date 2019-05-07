Пасьянс “Косынка” включен в Зал славы мировых видеоигр

Культовая видеоигра Microsoft Solitaire с этого месяца стала официальным членом Всемирного Зала славы видеоигр, присоединившись к классическим играм, таким как Doom, Tetris, World of Warcraft и Halo: Combat Evolved. Из-за его включения в самую популярную в мире операционную систему для ПК, Solitaire был установлен на более чем одном миллиарде устройств, что делает его одной из самых популярных видеоигр всех времен.

В свое время включение в Windows имело более высокую цель. Разработчики операционной системы чувствовали, что знакомая игра была идеальным способом познакомить пользователей с относительно новыми компьютерными концепциями, такими как использование мыши и перетаскивание мышью. Играя в пасьянс, пользователи оттачивают больше, чем карточные навыки.

"Косынка" впервые появилась в комплекте с Windows 3.0 и далее была установлена в каждой последующей версии программного обеспечения вплоть до Windows 8.1. Она была удалена из операционной системы базового уровня, но была возвращена в Windows 10 после того, как Microsoft признала, что Solitaire, наряду с Minesweeper и Hearts,все еще имеют преданных поклонников.