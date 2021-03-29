Патч 1.2 для Cyberpunk 2077 включает обширный список изменений

CD Projekt Red приготовила новый патч для Cyberpunk 2077. Патч версии 1.2 включает обширный список исправлений, улучшений и изменений, а именно 77 исправлений и настроек игрового процесса, 127 исправлений в миссиях, 34 исправлений открытого мира, 83 исправления для кинематографических эпизодов во время заданий, 24 исправления окружающей среды, 37 исправлений для графики, звука и анимации, 61 исправлений для пользовательского интерфейса и многое другое. Добавлена поддержка трассировки лучей для видеокарт AMD.

С полным списком примечаний к патчу можно ознакомиться на официальном сайте игры.