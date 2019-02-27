Патч Red Dead Online добавляет ежедневные испытания

Rockstar Games объявила сегодня о первом крупном патче для онлайн-версии Red Dead Redemption.

Обновление принесет игрокам Red Dead Online новые варианты игрового процесса, больше оружия и одежды, а также некоторые изменения, чтобы сделать общее впечатление более сбалансированным. Обновление уже доступно для скачивания. В последнем патче к игре добавлены новые ежедневные задания, которые принесут игрокам XP и золотые самородки. Новые задачи будут появляться каждый день, давая игрокам шанс получить награду за ряд различных заданий. В обновлении будет представлена ​​игра в стиле тегов под названием Fool's Gold, скачки на лошадях и рыбалка. Rockstar Games также обещает три новых игры в режиме Showdown Mode, но не предоставил информацию о них. Что касается одежды, у игроков будет множество вариантов гардероба с новым выбором одежды, ботинок, пальто, перчаток, шапок и жилетов. Есть также новые эмоции, которые геймеры могут использовать, чтобы приветствовать или дразнить других игроков.