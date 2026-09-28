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Патент YMTC запрещает продажу памяти Micron NAND в Европе

Региональный суд Мюнхена издал предварительное распоряжение, затрагивающее два патента YMTC, относящихся к технологии 3D NAND флэш-памяти, о чём сообщила Гонконгская комиссия по патентам и товарным знакам (HKEPC). В случае, если данное решение будет поддержано в рамках дальнейших судебных процедур, оно наложит запрет на реализацию чипов Micron NAND, а также устройств, в которых они применяются, включая твердотельные накопители, на территории Германии. Суть разбирательства сосредоточена на патентах, описывающих архитектуру 3D NAND, которые принадлежат YMTC — китайскому государственному производителю памяти, демонстрирующему стремительный рост объёмов выпуска флэш-памяти в последние годы и всё активнее отстаивающему свои интеллектуальные права в противостоянии с западными и южнокорейскими конкурентами по мере увеличения собственной доли на мировом рынке.

Для индустрии SSD и систем хранения информации сохранение действующего ограничения на продажу товаров Micron в ФРГ повлечёт последствия не только для потребительских и серверных накопителей, выпущенных под брендом Micron, но и для любых внешних производителей SSD, ноутбуков или готовых платформ, использующих микросхемы Micron NAND, принимая во внимание масштабное присутствие флэш-памяти данной компании в глобальных цепочках поставок систем хранения. Ключевым моментом является то, что розничная линейка Micron, а также множество компаний, создающих портативные компьютеры и готовые системные блоки, где Micron NAND применяется для внутренних дисков, могут столкнуться с косвенными ограничениями в зависимости от того, как в итоге будет интерпретирована и реализована область действия судебного предписания. Данный конфликт развивается на фоне обострения конкурентной борьбы в сегменте NAND, где китайские производители, в частности YMTC и CXMT, наращивают свои производственные мощности, причём CXMT, согласно имеющимся данным, планирует впервые приступить к выпуску NAND, что создаёт дополнительное направление соперничества на рынке, который уже испытывает значительное давление со стороны растущего спроса на устройства хранения и память, обусловленного прогрессом в области искусственного интеллекта. Можно ожидать, что судебные разбирательства по вопросам патентных прав на 3D NAND между признанными игроками и новыми участниками будут происходить всё чаще по мере того, как китайские изготовители памяти сокращают технологический разрыв, отделяющий их от Micron, Samsung и SK hynix.
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