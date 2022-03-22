Патент на смартфон Samsung Galaxy S30 Ultra 6G заимствован у Xiaomi Mi Mix Alpha

Недавно появился новый патент, поданный Samsung в Ведомство США по патентам и товарным знакам (USPTO). Опубликованный в ноябре прошлого года запатентованный дизайн очень похож на Mi Mix Alpha, который Xiaomi представила в 2019 году. Однако из-за производственных проблем в конечном итоге отменили проект Mi Mix Alpha.

В отличие от усилий Xiaomi, дизайн Samsung включает дисплей, который полностью охватывает рамку, что устраняет необходимость в вертикальном мосте Mi Mix Alpha. На боковых рамах устройства отсутствуют какие-либо кнопки или отверстия. Вместо этого Samsung разместила кнопку питания на верхней панели устройства и включила емкостный ползунок громкости, как у Huawei Mate 30 Pro. При этом квадратный дизайн с закругленными краями напоминает нам серию Galaxy Note, которую Samsung вернула в этом году с Galaxy S22 Ultra.

LetsGoDigital создала высококачественные рендеры запатентованного дизайна, на этот раз в сотрудничестве с Technizo Concept. Концептуальное устройство было названо как Galaxy S20 Ultra 6G, нет никаких признаков того, что Samsung планирует выпустить устройство с таким названием в ближайшее время. Основываясь на текущей схеме именования Samsung, компании потребуется время до 2030 года, прежде чем она достигнет серии Galaxy S30.