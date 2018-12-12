Патент от компании Lyft

Компания Lyft получила патент на взаимодействие автомобилей с людьми.

Патент описывает систему, которая сначала обнаруживает местонахождение людей вокруг автономного транспортного средства, а затем выбирает соответствующее сообщение, которое может быть отображено им через экраны и знаки на самом автомобиле. «Водители и пешеходы привыкли взаимодействовать особым образом, удаление водителя из транспортных средств может привести к неопределенности и недопониманию», - говорится в патенте. И документ показывает, каким образом описанная система может использоваться для связи с людьми, окружающими автономное транспортное средство. На изображениях показано как автомобиль будет взаимодействовать с пешеходами.