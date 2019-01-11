Патенты Apple намекают на то, что Ваш iPad может быть встроен в свитер

Управление по патентам и товарным знакам США опубликовало заявку на патент Apple, под названием «Изделия на основе ткани с массивами электрических компонентов». В документации подробно рассказывается, как Технический гигант работает над тем, чтобы беспрепятственно переплетать ткань с электрическими компонентами, создавая такие вещи, как браслеты, наволочки и даже кошельки, которые бы поставлялись со встроенными экранами.

Другими словами, Apple пытается найти способ безопасного и эффективного переплетения электрических компонентов, таких как светодиоды (OLED), в текстильные материалы. Сама документация признает, что это сложная задача, ссылаясь на опасения, что компоненты OLED могут быть легко повреждены, если ткань погнута или растянута. Далее в описании предлагается решение этой проблемы в виде 3D-печатной схемы в форме цепочки.

Данные о продажах показывают, что это уже не iPhone, а Apple Watch Series 4 и AirPods предоставляют лучшие возможности для инноваций и роста. Концепции умных тканей можно использовать для превращения айфонов или айпадов в носимые устройства, такие как браслет или пальто. Это позволяет Apple разрабатывать новые продукты, не обращая внимания на середину рынка, позволяя ей оставаться брендом исключительной роскоши.