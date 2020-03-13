Патентные заявки раскрывают больше подробностей о Apple Glasses

Новая серия патентных заявок, поданных Apple, раскрывает некоторые особенности грядущей гарнитуры AR.

Первая из опубликованных заявок «Система отображения», предусматривает использование катушек, размещенных внутри оголовья очков, которые идут вокруг задней части головы пользователя. Устройство накопления энергии будет размещено рядом с дисплеем, а между использованиями гарнитура будет размещена в док-станции, которая совмещается с катушками для беспроводной зарядки.

Следующая патентная заявка для Apple Glasses, называется «Электронное устройство с регулируемыми опорными конструкциями». В конструкции могут использоваться телескопические слои материала, надувные конструкции, стойки с регулируемой длиной или эластичный материал, который расширяется или отводится в зависимости от формы и размера лица пользователя.

Патент «Электронное оборудование с экраном, прикрепленным к линзам» предполагает, что линзы можно снять со стержней, облегчая их очистку и уменьшая износ. В сентябре прошлого года скрытый код, обнаруженный в iOS 13, показал, что будущая гарнитура Apple имеет кодовое имя T288 и известна как «Garta».