Patriot Viper выпускает новые комплекты памяти RGB DDR4

Компания Patriot анонсировала выпуск своих новых наборов памяти DDR4 Performance серии VIPER RGB. Модули памяти VIPER RGB предназначены для пользователей, которые одержимы максимальной производительностью оборудования без ущерба для стабильности.

Новая конструкция радиатора выполнена из высококачественного алюминия и предназначена для обеспечения отличной тепловой диссипации для поддержания большей стабильности при больших нагрузках. Кроме того, память VIPER RGB построена на переработанной печатной платой, чтобы гарантировать хорошую целостность и стабильной работы, а также увеличивая потенциал разгона.