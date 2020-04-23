Patriot анонсировала внешний твердотельный накопитель PATRIOT PXD M.2 PCIe Type-C

PATRIOT объявляет о выпуске внешнего жесткого диска PATRIOT PXD M.2 PCIe Type-C, следующего поколения портативных решений для хранения данных. Оснащенный новейшим контроллером серии PCIe Gen3 x4, скоростью до 10 Гбит / с и новейшим интерфейсом USB 3.2 Type-C, PXD доступен с емкостью от 512 ГБ до 2 ТБ. При небольшом весе 1,23 унции (35 г), PXD является идеальным решением для тех, кому требуется большой сверхбыстрый объем хранения в компактной конструкции (4,05 Д x 1,24 Ш x 0,38 В).

Для максимальной совместимости с новейшими ПК / ноутбуками и MacBook, PXD поставляется в комплекте с кабелями типа C-Type-C, Type-C и Type-A для максимальной совместимости. Диск обернут в гладкое и сверхпрочное алюминиевое корпус с амортизирующим материалом для превосходной защиты и долговечности.

PXD является идеальным вариантом для любых пользователей ПК / Mac и геймеров, которые ищут огромную емкость, отличную надежность и высокоскоростные решения для хранения данных.