Пауэрбанк новинка от компании Xiaomi

Уровень оставшегося заряда отображается четырьмя светодиодами по нажатию кнопки. Также производитель предусмотрел отверстия для крепления ремешка.Из разъёмов предусмотрен micro-USB для зарядки непосредственно самого аккумулятора и два полноразмерных USB Type-A с выходной мощностью 10 Вт для подключения других устройств. Таким образом, одновременно от пауэрбанка могут питаться сразу три гаджета.Пауэрбанк имеет квадратную форму и компактные габариты: 90 х 80 х 26 мм при весе 234 г. Сверху и снизу поверхность обшита тканью. С одной стороны расположилась индукционная катушка для беспроводной зарядки устройств с поддержкой данной технологии. Это могут быть смартфоны, смарт-часы, беспроводные наушники и т. д.Xiaomi представила в Китае необычную модель пауэрбанка. В компактном корпусе производитель уместил не только аккумулятор на 10 000 мАч, но и катушку для беспроводной зарядки совместимых устройств. Кроме того, аксессуар выполнен в весьма нетипичном для компании дизайне.Стоимость аккумулятора составит 15 долларов.