Peak Design представила самый портативный штатив - Travel Tripod

Peak Design анонсировала свой последний продукт - штатив Peak Design Travel Tripod. Новинка разрабатывалась четыре года и производитель полностью пересмотрел традиционный дизайна штатива. Идея заключалась в том, чтобы устранить мертвое пространство в штативе, и в результате заявлено, что это «самый переносимый и простой в установке штатив в мире».

Поскольку штатив спроектирован так, чтобы быть максимально портативным, он может компактно сложиться и легко поместиться в боковые карманы многих рюкзаков. Не смотря на размеры он по-прежнему остается полноразмерным штативом, достигая 153 см в самой высокой точке.

Travel Tripod с пятью секциями выпускается либо из алюминия, либо из углеродного волокна и поставляется с прикрепленной на заказ шаровой головкой Peak Design. Разница между моделями исключительно в весе. Штатив может выдержать 9,1 кг, что удовлетворяет подавляющему большинству комбинаций камер и объективов.

Другие функции включают пузырьковый уровень, крючок, позволяющий пользователю утяжелить штатив для стабильности, и даже универсальное крепление для телефона. Штатив также поставляется с собственным мягким футляром для переноски в стандартной комплектации. Вариант с углеродного волокна стоит $ 599, в то время как более доступный вариант из алюминиевого сплава - $ 349.