Переиздание кроссовок Puma RS-Computer

Компания Puma возрождает умную обувь 1986 года для современного мира.

Да, не удивляйтесь, в 1986 году обувь Puma RS-Computer отслеживала показатели бега, задолго до того, как новые технологии стали обыденным делом. Это переиздание RS-Computer в знакомом цвете, но с совершенно новой технологией. В обуви 2018 года используется трехосевой акселерометр для измерения расхода калорий, расстояния и количества шагов. А для синхронизации со смартфоном используется Bluetooth. Устройство работает на литий-полимерном аккумуляторе, который заряжается через USB. 13 декабря компания Puma выпустит всего 86 пар по всему миру через свой сайт Kith и некоторые розничные магазины в Берлине, Лондоне и Токио.