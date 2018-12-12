Переиздание кроссовок Puma RS-Computer

2018-12-12, Автор - Ganibal; Продукт - Puma RS-Computer; [171]
Компания Puma возрождает умную обувь 1986 года для современного мира.

Да, не удивляйтесь, в 1986 году обувь Puma RS-Computer отслеживала показатели бега, задолго до того, как новые технологии стали обыденным делом. Это переиздание RS-Computer в знакомом цвете, но с совершенно новой технологией. В обуви 2018 года используется трехосевой акселерометр для измерения расхода калорий, расстояния и количества шагов. А для синхронизации со смартфоном используется Bluetooth. Устройство работает на литий-полимерном аккумуляторе, который заряжается через USB. 13 декабря компания Puma выпустит всего 86 пар по всему миру через свой сайт Kith и некоторые розничные магазины в Берлине, Лондоне и Токио.

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