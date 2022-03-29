Персональный компактный кондиционер Metaura Pro

Сегодня был представлен новый компактный кондиционер Metaura Pro. Разработан как первый в мире компактный кондиционер, способный продувать постоянный поток холодного воздуха при температуре на 7°С ниже, чем температура окружающей среды.

Микрокондиционер оснащен сопутствующим приложением для полного контроля, а также перезаряжаемой батареей, обеспечивающей до 8 часов работы без подзарядки. В разряженном состоянии технология быстрой зарядки мощностью 22 Вт позволяет заряжать Metaura Pro за короткий промежуток времени.

Обычные переносные вентиляторы не создают холодный поток воздуха в жаркой среде, они циркулируют только нагретым воздухом, смешанным с температурой окружающей среды. Чем сильнее дует ветер, тем жарче становится. Это определенно не то, что вам нужно в душные летние дни. Что отличает Metaura Pro от обычных вентиляторов, так это то, что он производит по-настоящему холодный воздух ниже температуры окружающей среды. В сочетании с эффективным полупроводниковым чипом и тремя приятными для кожи охлаждающими пластинами, которые полностью охватывают заднюю и боковые стороны вашей шеи, Metaura Pro обеспечивает действительно настоящую освежающую прохладу.