Первая информация о серии AMD Ryzen 4000 серии

Компания AMD планирует поделиться информацией о новой архитектуре процессоров AMD Ryzen 4000 серии на базе Zen 3 "Vermeer", как и видеокарт Radeon RX Navi 2x на основе RDNA 2 в августе этого года.

Zen 3 будет основан на совершенно новой архитектуре. Прирост по сравнению с Zen 2 составить примерно около 50%. Zen 3 предложит унифицированную конструкцию кеша, которая удвоит кеш.

Процессоры получать увеличение тактовых частот до 200-300 Мгц. Увеличение значений IPC и общими изменениями в архитектуре. Новые процессоры 4000 серии будут поддерживаться с действующим сокетом.