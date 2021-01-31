Первая компьютерная платформа на Snapdragon 888 оценена в $1350

Компании Qualcomm и Lantronix объявили о выходе первой в мире компьютерной платформы на основе топовой SoC Qualcomm Snapdragon 888. Изделие характеризуется размерами 100:85 мм, адаптерами Gigabit Ethernet, Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.1 и NFC, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5, 256 ГБ встроенной флэш-памяти UFS 3.0, слотом для карт памяти microSD, двумя слотами M.2 для SSD, 3,5-мм разъемом для наушников, двумя портами USB 3.0 и одним USB 3.1 Type-C, интерфейсом HDMI 2.0, а также поддержкой различных модулей, вроде 6,65-дюймового AMOLED-дисплея с разрешением 2340:1080 пикселей или модулей камеры с разрешением 48 Мп, 16 Мп и 13 Мп. Цена столь любопытной платформы составляет внушительные 1350 долларов.

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Первая компьютерная платформа на Snapdragon 888 оценена в $1350

Компании Qualcomm и Lantronix объявили о выходе первой в мире компьютерной платформы на основе топовой ...
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