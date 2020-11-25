Первая пристав на Wi-Fi 6 от ZTE запускается в Китае

Китайская компания ZTE выпустила в своей стране первую приставку с поддержкой Wi-Fi 6 - ZTE ZXV10 B860AV6. Благодаря встроенной поддержке технологии Wi-Fi 6 он предлагает высокоскоростной доступ в Интернет, а также высокую стабильность и низкую задержку.

Приставка ZTE поставляется в коробке квадратной формы черного цвета с острыми углами. Сверху - логотип ZTE. Компания также поделилась, что устройство также выиграло премию iF Design Award 2019. Кроме того, он также поддерживает решение QoS для передачи Wi-Fi 6, а также решение Smart Networking для всего дома. Устройство призвано предложить пользователям четкий и плавный просмотр.
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