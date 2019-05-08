Первая в мире 360 градусная камера Pilot Era 8К

Pisofttech выпустила универсальную камеру 360º VR Pilot Era. Эта камера демонстрирует ряд первых в мире достижений, которые обещают изменить мир виртуальной реальности и создания контента, приблизив его к мейнстриму. Концепция дизайна Pilot Era ориентирована на повышение эффективности, особенно для некоторых профессионалов.

Pilot Era — это профессиональная 8K 360 ° VR камера, похожая на смартфон с 4 камерами. Благодаря инновационному универсальному решению, такому как сенсорный экран, операционная система и мощная 8K видеокамера в камере.

Pilot Era оснащена сенсорным экраном высокой четкости и удобной операционной системой, работающей на Android, которая почти напоминает смартфон. Существующие камеры профессионального уровня 360º VR большие, неуклюжие, сложные в использовании и требуют привязанного мобильного телефона или компьютера даже для базовой работы. Pilot Era использует первоклассное оборудование и тщательно оптимизированные алгоритмы сшивания в камере, четыре F2.28 Объективы типа «рыбий глаз» с V122 ° H185 ° D185 ° и датчиками Sony могут фиксировать каждую деталь. HDR, ISO, EV, WB и другие параметры соответствуют всем требованиям профессионалов. Так что вы можете наслаждаться чрезвычайно четкими деталями в каждом кадре видео и изображении 8K 360 °.

До сегодняшнего дня ни одна 360º камера на рынке не способна была транслировать в реальном времени без глубоких технических знаний и сложной, трудоемкой настройки. Также камера способна передавать панорамный контент 4K через встроенный сервер или пользовательский сервер без какого-либо компьютера или 4G соединения.

Pilot Era умещается в одной руке и весит всего 690 г. Благодаря высокоскоростному хранилищу объемом 512 ГБ, Pilot Era хранит более 6,5 часов видео формата 8K или 26 000 панорамных фотографий. В камере оснащена съемная батарея на 7200 мАч, ее вполне хватит для записи видео 3,5 часа в формате 8К.