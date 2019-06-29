Первые оценки Super Mario Maker 2

Super Mario Maker 2 доберется до Nintendo Switch только 28 июня, но журналисты уже успели опробовать игру и поделиться впечатлениями.
На Metacritic игра получила 90 баллов от прессы, которая осталась довольной новым проектом Nintendo. Максимальные 100 баллов поставил журналист Videogames Chronicle, отметив интересные уровни сюжетной кампании и большое разнообразие инструментов для создания собственных испытаний. Автор The Sixth Axis поставил Super Mario Maker 2 только 80 баллов, отругав проект за отсутствие онлайн-мультиплеера, который должны добавить позже. «Super Mario Maker 2 не стал радикальным переосмыслением оригинального Mario Maker, но оправдывает „2“ в своем названии сюжетным режимом, полным отличных уровней, достойными дополнениями в наборе инструментов для создания и новыми возможностями для игры и творчества», — Gameinformer, 88 баллов. «Super Mario Maker 2 — это самый доступный инструмент для разработки игр, который когда-либо создавался, и это ядро является лишь частью большего целого», — IGN, 95 баллов.
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Оценки Super Mario Maker 2
- Eurogamer — Рекомендовано
- Nintendo Life — 100
- We Got This Covered — 100
- Stevivor — 95
- IGN — 95
- Shacknews — 90
- USgamer — 90
- CGMagazine — 90
- GamesRadar+ — 90
- Press Start — 85
- Game Informer — 88
- Gamespot — 80