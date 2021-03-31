Первые примеры фото на объектив Sony FE 24mm F/2.8 G

В сети появились первые примеры снимков, сделанных на объектив Sony FE 24mm F/2.8 G. Данный объектив, представленный 23 марта, предназначен для полнокадровых беззеркальных камер с байонетом Sony E. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 24 мм, конструкцией из 8 элементов в 7 группах, 7-лепестковой диафрагмой F/2.8-F/22, минимальной дистанцией для фокусировки 24 см и 18 см при автофокусе и ручном фокусе, резьбой для светофильтров 49 мм, защитой от пыли и влаги, внутренней фокусировкой, размерами 68:45 мм и массой 162 грамм. Цена объектива составляет 600 долларов.

Комментарии и отзывы Sony FE 24mm F/2.8 G
Обзоры:
Лучшая экшн камера. GoPro HERO9 Black Edition (CHDHX-901-RW)Лучшая экшн камера. GoPro HERO9 Black Edition (CHDHX-901-RW)
Лучший фотоаппарат Canon. Canon EOS 2000D KitЛучший фотоаппарат Canon. Canon EOS 2000D Kit
Лучший фотоаппарат. Nikon D3500 KitЛучший фотоаппарат. Nikon D3500 Kit
Новости:
Объектив Sony EF 50mm F1.2 GM оценен в €2300

Компания Sony пополнила ассортимент полнокадровых объективов светосильной моделью FE 50mm F1.2 GM, котора...
Объектив Laowa Argus CF 33mm f/0.95 APO показали на фото

В сети появились фотографии мануального объектива Laowa Argus CF 33mm f/0.95 APO, который выйдет для безз...
Объектив Primoplan 58mm F/1.9 II оценен в 900 евро

Бренд Meyer Optik Görlitz представил полнокадровый мануальный объектив Primoplan 58mm F/1.9 II, который б...
Обзор Razer Basilisk Ultimate (RZ01-03170100-R3G1). Лучшая беспроводная мышка для игрОбзор Razer Basilisk Ultimate (RZ01-03170100-R3G1). Лучшая беспроводная мышка для игр
Обзор ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI. Материнская плата для игровой системыОбзор ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI. Материнская плата для игровой системы
Обзор Intel Core i5-11600K. Разгон и тесты встроенной графикиОбзор Intel Core i5-11600K. Разгон и тесты встроенной графики
Обзор GIGABYTE Z590 AORUS PRO AX. Тесты материнской платы, разгон Intel Core i5-11600KОбзор GIGABYTE Z590 AORUS PRO AX. Тесты материнской платы, разгон Intel Core i5-11600K
Обзор Candy CMXG20DR. Яркая микроволновая печь с базой рецептовОбзор Candy CMXG20DR. Яркая микроволновая печь с базой рецептов
Infinix Hot 10 Play официально представл...
Infinix Hot 10 Play официально представлСегодня после множества утечек Infinix наконец-то анонсировала Hot 10 Play. Устройство, стоимость которог...
Стали известны характеристики Realme 8 P...
Стали известны характеристики Realme 8 PВ сети появилось видео с розничной упаковкой смартфона Realme 8 Pro, на которой указаны характеристики и ...
realme C20 — «король развлечений» эксклю...
realme C20 — «король развлечений» эксклюrealme на данный момент является самым быстрорастущим брендом смартфонов в мире. Производитель представил...
Выпущено обновление Funtouch OS 11 на ба...
Выпущено обновление Funtouch OS 11 на баVIVO начала выпуск обновления Funtouch OS 11 на базе Android 11 для своего смартфона V19 в Индии. Это пер...
Intel представила семейство процессоров ...
Intel представила семейство процессоров Intel представила семейство процессоров Intel Core S 11-го поколения для настольных систем. Новые процесс...
Наушники Skullcandy Indy ANC TWS выпущен...
Наушники Skullcandy Indy ANC TWS выпущенSkullcandy - популярный американский аудио бренд. Компания выпустила новые беспроводные наушники под назв...
realme X7 и X7 Pro стали доступными в Ин...
realme X7 и X7 Pro стали доступными в ИнСмартфоны realme X7 и X7 Pro были подтверждены еще в октябре 2020 года. И вот наконец смартфоны поступили...
Будущее за умными робот-пылесосами с сис...
Будущее за умными робот-пылесосами с сисС развитием технологий, все больше и больше людей выбирают вакуумные устройства (робот-пылесосы) для убор...
Планшет Samsung Galaxy Tab S8 получит 12...
Планшет Samsung Galaxy Tab S8 получит 12Китайские инсайдеры раскрыли некоторые характеристики флагманского планшета Samsung Galaxy Tab S8, которы...
OnePlus 9 хотят купить два миллиона чело...
OnePlus 9 хотят купить два миллиона челоКомпания OnePlus объявила о том, что в одном только Китае два миллиона человек оставили заявку на покупку...
PUBG Mobile достиг миллиарда скачиваний ...
PUBG Mobile достиг миллиарда скачиваний PUBG Mobile была запущена в 2018 году, с тех пор они стала самой прибыльной мобильной игрой в 2019 году. ...
Lenovo анонсировала обновленную серию но...
Lenovo анонсировала обновленную серию ноLenovo анонсировала серию ThinkPad X13 Gen 2 обновив его до новейших процессоров компании AMD и Intel. Кр...
Обзор Lenco LS-10. Виниловый проигрыватель со встроенными динамикамиОбзор Lenco LS-10. Виниловый проигрыватель со встроенными динамиками
Обзор Tronsmart Apollo Q10. Беспроводные наушники с ANC и 100 часами работыОбзор Tronsmart Apollo Q10. Беспроводные наушники с ANC и 100 часами работы
Обзор ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME OMEGA. Тесты со сборкой кастомного охлажденияОбзор ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME OMEGA. Тесты со сборкой кастомного охлаждения
Обзор Trust GXT 215 Zabi. Недорогой USB-микрофон с круговой диаграмойОбзор Trust GXT 215 Zabi. Недорогой USB-микрофон с круговой диаграмой
Обзор ID-Cooling Auraflow X 240 TGA. Тесты Intel Core i5 10600K с разгоном 5000 МГцОбзор ID-Cooling Auraflow X 240 TGA. Тесты Intel Core i5 10600K с разгоном 5000 МГц
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor