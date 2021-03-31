Первые примеры фото на объектив Sony FE 24mm F/2.8 G

В сети появились первые примеры снимков, сделанных на объектив Sony FE 24mm F/2.8 G. Данный объектив, представленный 23 марта, предназначен для полнокадровых беззеркальных камер с байонетом Sony E. Новинка характеризуется фокусным расстоянием 24 мм, конструкцией из 8 элементов в 7 группах, 7-лепестковой диафрагмой F/2.8-F/22, минимальной дистанцией для фокусировки 24 см и 18 см при автофокусе и ручном фокусе, резьбой для светофильтров 49 мм, защитой от пыли и влаги, внутренней фокусировкой, размерами 68:45 мм и массой 162 грамм. Цена объектива составляет 600 долларов.