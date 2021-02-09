Первые примеры фото с камеры Fujifilm X-E4

В сети появились первые примеры фотографий, сделанных на беззеркальную APS-С камеру Fujifilm X-E4, которая появится в продаже в марте по цене в 77 тысяч рублей.

Напомним, что представленная в прошлом месяце новинка характеризуется невероятной компактностью (121:73:33 мм), массой в 364 г, 26,1 Мп датчиком изображения X-Trans CMOS 4, процессором X-Processor 4, диапазоном светочувствительности ISO 160-12 800, диапазоном выдержек 1/4000-4 с, серийной съемкой до 20 к/с, возможностью записывать видео в разрешении 4К при 30 к/с и в Full HD при 240 к/с, подвижным 3-дюймовым сенсорным дисплеем, интерфейсами USB 3.2 Gen 1, HDMI, Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth, а также входом для внешнего микрофона.