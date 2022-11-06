Первые примеры фото с камеры Fujifilm X-T5

Сетевые инсайдеры поделились первыми примерами фотографий, сделанных на представленную несколько дней назад беззеркальную камеру Fujifilm X-T5. Напомним, что оцененная в 1700 долларов новинка оснащается APS-C сенсором BSI X-Trans CMOS 5 HR разрешением 40 Мп, матричной стабилизацией с эффективностью в 7 стопов экспозиции, гибридной системой автофокуса с 425 точками, серийной съемкой до 15 к/с с механическим затвором, возможностью записывать видео в разрешении 6,2К при 30 к/с 10-разрядным представлением цвета и субдискретизацией 4:2:2, в 4К при 60 к/с, 3-дюймовым поворотным откидным экраном, OLED-видоискателем с разрешением 3.69 Мп и двум слотами для карт памяти UHS-II SD.