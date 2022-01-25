Первые примеры фото с камеры Leica M11

В сети появились первые фотографии, сделанные на представленную пару недель назад полнокадровую камеру Leica M11. Напомним, что оцененная в 710 тысяч рублей новинка характеризуется новой 60-Мп КМОП-матрицей с обратной засветкой, новым ультратонким фильтром для лучшей цветопередачи, технологией вариативного разрешения (Triple Resolution), светочувствительностью ISO от 64 до 50 000, динамическим диапазоном до 15 ступеней, глубиной цвета 14 бит, чипом Maestro III, минимальной выдержкой до 1/16000 с, матричным замером экспозиции при съёмке через дальномерный видоискатель, 64 ГБ встроенной памяти, аккумулятором ёмкостью 1800 мАч и портом USB Type-C.

Комментарии и отзывы Leica M11
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