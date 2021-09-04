Первые тесты процессора AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX

Готовится к запуску новая серия процессоров Ryzen Threadripper 5000 от AMD, флагманом серии станет 64 ядерный 128 поточный процессор Ryzen Threadripper PRO 5995WX.

В сети появились первые тесты данной модели в различных тестах. Процессор успешно прошел тест в тесте PugetBench для Metashape, который использует программное обеспечение Agisoft Metashape Pro 1.7.3. Коротко, Metashape Pro - это популярное программное обеспечение для фотограмметрии. Тесты проводились на материнской плате Sharkstooth-CGL WRX80, 64 ГБ оперативной памяти с частотой 3200 МГц. Итоговый результат: процессор 5995WX завершил тест быстрее в среднем на 20-30% по сравнению с процессором Threadripper Pro 3995WX.

Процессоры AMD серии Ryzen Threadripper 5000 должны поступить в продажу в конце этого года.