Первые устройства Huawei на базе HarmonyOS появится уже в этом году

Компания Huawei представила собственную операционную систему HarmonyOS еще в прошлом году во время конференции разработчиков. Напомним, США не позволяют Huawei использовать экосистему Google. Как утверждают разработчики HarmonyOS достигает 70-80% производительности AndroidOS и в которую уже были инвестированы порядка сотен миллионов долларов.

По словам Ричарда Ю Чэндонга, генерального директора потребительских предприятий Huawei, «система улучшается почти каждый день». И вот теперь компания готовится представить HarmonyOS 2.0 на конференция 10 сентября. Первые умные часы под управлением HarmonyOS, как ожидается, дебютируют до конца этого года, а первый телефон с собственной операционной системой выйдет уже в следующем году.