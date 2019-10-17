Первый электрический кроссовер от Volvo - XC40 Recharge

Автопроизводители медленно, но верно признают тот факт, что электромобили - это будущее. Volvo представила свой первый электрический кроссовер XC40 P8 AWD Recharge.

Он имеет два одинаковых электродвигателя, на каждой оси, суммарной отдачей 408 л.с. и 660 Нм. В результате, разгон 0-100 км/ч выполняется всего за 4,9 секунды. Тяговая батарея установлена под полом и интегрирована в силовую структуру кузова. Емкость — 78 кВт∙ч, заявленный пробег на одной зарядке превышает 400 км по циклу WLTP, а перезарядка на 80% от «быстрого» терминала занимает 40 минут.

А поскольку у него нет обычного двигателя, вы получаете дополнительное место для хранения спереди. Volvo стремится к тому, чтобы к 2025 году 50% автомобилей, которые она продает, были полностью электрическими. И к 2040 году она намерена полностью перейти к электромобилям.